Ab 4. Jänner ist der Impfbus des Landes Steiermark wieder im Einsatz und macht am 5. Jänner Station in Fernitz und Gössendorf sowie am 8. Jänner in Hitzendorf und Kalsdorf. In Raaba und Übelbach gibt es in der Folgewoche einen Termin.

Geimpft wird der Impfstoff von Biontech/Pfizer für Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen. Jugendliche können sich ab 12 Jahren in Begleitung von und ab 14 Jahren ohne Begleitung impfen lassen. Mitzubringen sind lediglich die e-card, ein Lichtbildausweis und - so vorhanden - der Impfpass.

Es ist keine Anmeldung erforderlich, man kann sich wieder kostenlos und unkompliziert impfen lassen.

Die Booster-Impfung (dritte Impfung) kann ab 4 Monaten und soll nach 6 Monaten nach der letzten Teilimpfung erfolgen. Nach dieser Auffrischungsimpfung gilt die Grundimmunisierung als abgeschlossen und man geht derzeit von einer Schutzdauer von 9-12 Monaten aus.

Die ersten Impfbus Termine 2022 in Graz-Umgebung:

Fernitz-Mellach

Mittwoch, 05.01.2022 10.45-14.30

Schulgasse 7, 8072 Fernitz-Mellach (Veranstaltungszentrum)

03135/5236218

Gössendorf

Mittwoch, 5. Jänner 2022 15.30-19.00

Dörfla, Bundesstraße 83, 8077 Gössendorf

0316/401340

Hitzendorf

Samstag, 8. Jänner 2022 10.45-13.45

Sparmarkt, Hitzendorf 291, 8151 Hitzendorf

03137/2255

Kalsdorf

Samstag, 08. Jänner 2022 15.00-19.00

Fritz-Matzner-Weg 5, Kalsdorf

03135/5

Raaba-Grambach

Dienstag, 11. Jänner 2022 11.15 bis 15.00

Technopark, Dr.-Auner-Straße 19, 8074 Raaba-Grambach (Bäckerei Kern).

Übelbach

Donnerstag, 13. Jänner 2022 10:45 bis 13:45

BAUAkademie, Gleinalmstraße 73, 8124 Übelbach

Freies Impfen ohne Anmeldung nach dem Jahreswechsel bei Impfstraßen:

Donnerstag, 6.1.2022, 8 bis 18 Uhr (mit Ausnahme der Standorte Mürzzuschlag, Murau und Schladming)

Sporthalle - Gratkorn - Kindergartenweg 3, 101 Gratkorn

Grazer Messe - Eingang Bogentor - Jakominigürtel 20, 8010 Graz

Schwarzl Freizeitzentrum - Thalerhofstraße 85, 8141 Premstätten

Weitere Informationen zur Impfung gibt es auf https://www.impfen.steiermark.at/