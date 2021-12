Im Rahmen der am Sonntag, dem 19. Dezember 2021 stattgefundenen 100. Ordentlichen Wehrversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Gössendorf gab es für fünf Kameraden, Auszeichnungen der Österreichischen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft. ÖLRG-Präsident BRR Davy Koller übermittelte pandemiebedingt die Auszeichnungen an die Wehr um vor versammelter Mannschaft die Geehrten auszuzeichnen. Weiters erhielt die Freiwillige Feuerwehr Gössendorf von der Österreichischen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft eine „Verleihungsurkunde“ mit dem Signe DANK & ANERKENNUNG für die große Unterstützung von Feuerwehrkameraden in Rumänien.

Begonnen hat die Gössendorfer humanitäre Unterstützung im August 2020 wo viele Feuerwehr-Accessoires, von Helmen über Einsatzjacken bis hin zu Schläuchen und Werkzeugen, zur Verfügung gestellt wurden. Die ÖLRG sammelte diese Gegenstände und überstellte sie nach Rumänien zu den dortigen Dorffeuerwehren.

Folgende Wehrangehörige wurden ausgezeichnet:

• Oberbrandinspektor außer Dienst Gerald Zechner, Oberlöschmeister der Sanität Patrick Pacher und Löschmeister der Verwaltung Johannes Ulrich wurden mit dem ÖLRG-Verdienstkreuz am Band in Silber – LV Kärnten geehrt.

• Hauptlöschmeister der Verwaltung Mag. Wolfgang Hübel wurde mit dem ÖLRG-Verdienstkreuz am Band in Gold – LV Steiermark ausgezeichnet.

• Hauptbrandinspektor außer Dienst DI (FH) Gerald Wonner bekam die ÖLRG-Gründungsmedaille in Gold überreicht.

Die Kameraden EOBI Franz Thomann und EBM Walter Eppich waren ebenfalls für ÖLRG-Ehrungen vorgesehen, konnten diese leider zu diesem Zeitpunkt nicht entgegennehmen.