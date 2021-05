Zwei echte Vogelkennerinnen, Mag. rer. nat. Roya und Mag. Simin Payandeh, bringen Ihnen auf einer stärkenden frühsommerlichen Halbtageswanderung die faszinierende und zugleich bezaubernde Vogelwelt der Mariatroster Gegend zu Gesicht und zu Gehör. Dabei haben Sie Gelegenheit, Ihr Wissen zu den dort lebenden Vögeln und zu ihrer Lebensweise stark zu erweitern. Bestimmen Sie mit unseren ReferentInnen verschiedenste Arten, die Sie an diesem Junitag entdecken und akustisch wahrnehmen. Dabei werden Sie Überraschendes erleben, denn zahlreiche Arten wie der Wespenbusard, Baumfalke, Goldammer oder auch der Rotrückenwürger sind im Grazer Umland vertreten. Möchten Sie Ihnen nicht auch einmal begegnen?

Wichtig: Bitte wetterfeste Kleidung, Fernglas, Kamera (falls vorhanden) und Jause mitnehmen! Die 4-stündige Halbtageswanderung findet bei jeder Witterung statt.

Tr e f f p unk t : Endstation Haltestelle der Straßenbahnlinie 1 in Mariatrost.

Aufgrund von Covid-19-Maßnahmen gibt es eine begrenzte TeilnehmerInnenzahl, eine Anmeldung ist erforderlich unter: +43 316/ 8041-452 / office@mariatrost.at www.mariatrost.at

REFERENTINNEN: Bakk. rer. nat. Mag. rer. nat. (- MSc.) Roya & Simin Payandeh, Biologinnen für Allg. Biologie, Ökologie & Biodiversität, Zoologie und Evolutionsbiologie. Wichtigste Tätigkeiten: Lehrtätigkeit, Fachtagungen, Vorträge, Exkursionen für Jung und Alt in verschiedenen Bildungseinrichtungen, biologi-sche Tätigkeiten in den Gemeinden in Graz Umgebung, Fachautorinnen, Mitglied sowie Mitarbeiterinnen bei Bird Life Österreich,

VERANSTALTUNGSZEITEN: FR, 4.6.2021, 15.00-19.00 Uhr

TEILNAHMEBEITRAG € 40,00 Natur, Ökologie & Nachhaltigkeit Workshop/Kursnummer: 21-58 Vogelkundliche Wanderung in Mariatrost

Foto : © Simin Payandeh, Schwarzkehlchen, Männchen