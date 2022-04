Aktuell sind die Fahrt an die Zapfsäule oder der Blick auf die Stromrechnung eine schmerzliche Erfahrung. Besonders die Ukraine-Krise ließ die Kosten für Treibstoff und Energie in den letzten Wochen sprunghaft ansteigen. In einem Bezirk wie Graz-Umgebung, in dem viele Pendler tagtäglich auf ihr Fahrzeug angewiesen sind, leidet die Bevölkerung enorm unter der grassierenden Teuerungswelle. Weder auf landes- noch auf bundespolitischer Ebene ist jedoch ein Wille zur Entschärfung der Situation zu...