Papst Franziskus enthüllt am 29 . Sept. 2019 am Petersplatz in Rom eine Flüchtlingsskulptur, welches ein Migrantenschiff mit Flüchtlingen darstellt.

Das aus Bronze und Ton gestaltete Werk des kanadischen Künstlers Timothy Schmalz zeigt ein Schiff, an dessen Bord 140 Migranten verschiedener Herkunftsländer und Zeiten zu sehen sind.

Letztes Foto ist vom Nov. 2021 - zeigt den Papst während einer Audienz, den Balkon überm Eingang des Petersdomes - vom welchem er am Christtag den Segen "urbi et orbi"

gespendet hat und das Innere des Petersdoms.

