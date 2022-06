Ein Sonntag mit Regionautenfreunden

Bei vielen „ Hitzegraden im Schatten „ folgte eine kleine Gruppe von

Regionauten der Aufforderung unserer Marie und traf sich am

Sonntag vormittag vor Schloß Eggenberg zum Regionautentreff.

Man spazierte durch den herrlichen Park mit viel Schatten rund ums Schloss.

Marie zeigte uns einiges Interessantes rund ums Schloss, wie z. B. den

Planetengarten, herrliche Flora und Uraltbäume . Vorbei an blühenden

Tulpenbäumen und Trompetenbäumen ging es dann zum

Mittagessen im „ Das Eggenberg „ . Danach mit der Bim in die Innenstadt ,

mit dem Lift aufm Schlossberg , um von oben das herrliche Graz- Panorama

zu geniessen. Den Kriegssteig wieder runter und durch Sackgasse,

Hauptplatz vorbei bei Rathaus und Landhaus bis zum Jakomini.

Von dort wieder retour per Bim nach Eggenberg zum Ausgangspunkt.