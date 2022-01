"Viele Raunzen" - Uli Walther zeigt es vor - "Geht doch oder"?

Meine Gattin und ich unterziehen uns abwechselnd alle vier Tage einen PCR-Test. In Kalsdorf, wo Apothekerin Uli Walther kurzfristig in das erforderliche Equipment investiert hat und ein eigenes "Corona-Labor" eingerichtet hat, kommt es dadurch zu unglaublichen Rekordzeiten. Die Ergebnisse langen noch am selben Tag in ein bis spätestens vier Stunden beim Kunden ein. Das ist Europa-Rekord! Der durchgehende gelebte Teamgedanke macht das möglich.

Regionutl Erich Timischl