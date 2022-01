Nachdem unser Norbert Stich phantastische Fotos vom „ Schifahren,

Dachstein West " zeigte -- fühlte ich mich gefordert, von dieser herrlichen

Gegend auch ein paar Fotos zu zeigen.

Ich zeigte schon vor Jahren meinen Beitrag vom Ballonfahren von

Filzmoos nördlich bis Strobl am Wolfgangsee…..!

Auch möchte ich darauf hinweisen, dass meinerseits in den nächsten

Wochen wieder eine „ TRAUMFAHRT per BALLON „ stattfindet.

Diesmal geht’s entweder von Zell a. See oder St. Anton ( je nach

Windrichtung ) in 4000 - 5000 m Höhe über den Alpenbogen, vorbei

an Grossglockner oder Venediger Richtung Italien .

( Landung geplant Grossraum Udine )

Ergänzung Schitour Dachstein West -- v. Norbert Stich