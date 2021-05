"In den Zeitungen sind Bilder und wenn sie gegen das Licht gehalten werden scheint auch das dahinter aufgedruckte durch – manchmal mischen sie sich auf eine Weise, die reizvoll ist. Mehr ist es nicht. Dieses Vertrauen auf den Zufall und das Auswählen der jeweils nicht zu aufdringlichen und nicht zu uninteressanten Mischungen ist für mich genug. Durch einen Tropfen Öl wird die Durchsichtigkeit erhöht (mir gefällt die Vorstellung von in Zeitungspapier eingepacktem Fisch und der Entdeckung, dass das ölige Papier an einer Stelle etwas zusammen erscheinen lässt – es wird ihm natürlich keine Aufmerksamkeit geschenkt)." so erläutert Peter Haas die Sammlung der Bilder, die durch ihren Dialog eine neue Ebene erreichen.

In der Ausstellung im Kunst off-space Narrenkastl beschäftigt sich Peter Haas mit Bilderwelten in Zeitungen und deren Doppeldeutigkeit. Präsentiert werden seine Arbeiten bereits von 1.6.-30.6.2021. Die kleine Galerie besteht bereits seit 10 Jahren und wirkt spartenübergreifend, was sich in den nächsten Monaten in Frohnleiten sehen und hören lässt.

Wer ist der Künstler? 1956 in Maria Alm geboren, lebt und arbeitet in Salzburg Stadt - ist kein Unbekannter ist der Salzburger Kunstszene - als offener Kritiker, Performer, Kommunikator, Künstler und Gastgeber. Peter Haas eben.