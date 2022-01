Apokalypse now ...





Ich weiß gar nicht, wie ich Dich trösten kann, soll? Früher hatten manche Freunde Angst, wenn sie meine Probleme hörten und das von dem "kalten Haus", aber jetzt habe ich vor manchen Angst, weil sie sprudelnd, total genervt im Stress und panisch erzählen, wie es ihnen geht. Sogenannte normale Menschen, die berufstätig sind, Doppelrollen erfüllen müssen, das Damoklesschwert Covid im Nacken und den damit verbundenen Einflüssen. Oft ein verzweifeltes: "Ich kann nicht mehr, es ist zuviel ..." Apokalyptische Gefühlszustände - wir sind am sinkenden Schiff - wir müssen schwimmen - für manche wird das Wasser definitiv zu kalt sein ...

Ich triggere mich zurück, als ich den Film Titanic sah. Oh, ich als Träumerin, sehe natürlich als erstes dazwischen die besondere Liebesgeschichte, er war Leonardo DiCaprio, sie die schöne Kate Winslet.

Und Celine Dion sang: "My Heart Will Go On ..." "Und mein Herz wird weiter gehen ..." Er hielt sie fest an Deck vor dem Fahrtwind und sie streckten sich, an den Händen haltend, dem Augenblick der großen Liebe entgegen ...

Ich möchte Dir zeigen, dass zwischen äußeren Tumulten, furchtbaren Umständen, scheinbarer Ausweglosigkeit, auch etwas sehr Schönes existieren kann und lebbar ist. Zwischen all den anderen Verzweifelten einen Platz finden zu können.

Vielleicht gelingt es Dir, jeden von uns, das jetzt auch für sich zu finden, egal was es für Dich sein wird. Wenn alle das schaffen, löst sich vieles wieder auf, denn in Wirklichkeit sind wir auf keinem sinkenden Schiff, eine kleine Nußschale tut es auch, um überleben zu können und die baut sich jeder selbst.

Einfach annehmen jetzt so wie es ist, gut aber auf sich schauen. Eine Schwimmweste anlegen, aneinanderkuscheln, dass niemand das Gefühl haben muss, allein zu sein! Wir sind sonst nahe dem Eisberg ...

Aber *mein* Herz wird weiter gehen ...