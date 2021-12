Weihnachten 2021 bei der FF Gössendorf

Dies kann nicht einmal Corona verhindern: Das traditionelle Friedenslicht steht auch heuer im Einsatzzentrum der Freiwilligen Feuerwehr Gössendorf zur Abholung bereit!

Von 9 bis 12 Uhr kann man sich am Heiligen Abend das Friedenslicht holen und dieses Symbol für Frieden und Weihnacht mit nach Hause nehmen.

Bei der traditionellen Übergabe des Friedenslichtes im ORF-Zentrum an einige ausgewählte Feuerwehren konnte die scheidende Jugendbeauftragte der FF Gössendorf, HLM d.F. Sabina Schönberger, gemeinsam mit einigen Feuerwehrjugendlichen das Friedenslicht übernehmen und es ins Einsatzzentrum bringen. Gemeinsam mit der – ebenfalls aus ihrer Funktion ausscheidenden – stellvertretenden Jugendbeauftragen OLM d. F. Teresa Schönberger wird die Feuerwehrjugend am Heiligen Abend das Licht nicht nur vor dem Feuerwehrhaus verteilen, sondern auch Gräber besuchen und dort Kerzen entzünden.

Kommandant HBI Marc Pacher MSc lädt herzlich ein, am 24. Dezember das Friedenslicht im Einsatzzentrum abzuholen: „Eine schöne Tradition, aber auch ein Zeichen der Verbundenheit der Bevölkerung mit ihrer Feuerwehr!“