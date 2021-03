Impuls 8:

Viele Ölheizungsbesitzer beschäftigen sich momentan mit der Frage, ob sie ihre Ölheizung auch zukünftig noch verwenden können oder ob diese sogar verboten wird. Sorgen und Ängste dieser Art sind jedoch unbegründet. Fakt ist nämlich: Politische Bestrebungen richten sich aktuell nur gegen den Gebrauch von fossilem Heizöl, nicht aber gegen die Technologie an sich. Eine weitere Verwendung, zum Beispiel mit CO2-neutralen Brenn-und Kraftstoffen, ist daher auch künftig möglich. IWO Österreich bleibt für Sie am Ball, nutzt seine Expertise und informiert darüber, was wirklich Sache ist - ich bleibe für Sie am Ball.

Übrigens: Weshalb die Ölheizung auch in Krisenzeiten für Versorgungssicherheit im Energiesektor garantiert, erfahren Sie beim nächsten Mal!

Quelle/iwo Institut für Wärme und Öltechnik

Regionaut Erich Timischl