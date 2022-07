Die Nr. 1 vom Wienerwald und Wolfgang Ambros gaben ein OpenAir Konzert in Wagna.

Als Vorgruppe spielte das Duo Glueckskinder, welches aus Renate Pertl und Manfred Koch, besser bekannt als Gruppe EGON7, besteht.

Der Wolfgang Ambros war gut gelaunt und kündigte als Playlist alte und noch ältere Lieder an. Was er auch in die Tat umsetzte, zur Begeisterung des anwesenden Publikums.

Nach mehreren Zugaben endete das Konzert nach 2200 Uhr. Für Ambros war es bereits der dritte Auftritt innerhalb einer Woche! Er ist und bleibt das Urgestein des österreichischen Austropops.