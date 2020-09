Innerlich leer, ausgepowert und keine Idee, was mir die Zukunft bringt.

Dann ist es allerhöchste Zeit, eine Entscheidung zu treffen! Und die Situation zu ändern! Du MUSST was TUN.

Ich habe mich aus dem Wahnsinn, in dem ich mich verfangen hatte, herausgelöst und bin vor einem Jahr den Camino France gegangen. Ganz alleine, 955 Kilometer. Nun habe ich meine Erlebnisse, Gedanken und Erfahrungen in mein Buch Camino Christian. Meine Rückkehr zu mir hineingelegt. Das Taschenbuch sowie eBook ist auf amazon.de erhältlich (oder auch direkt bei mir, wenn Du es signiert haben willst).

Wenn Du an Auszügen aus dem Buch in meinen künftigen Berichten hier lesen willst, schreibe mir einen Kommentar. Dann werde ich es gerne tun. Bei entsprechendem Interesse kann ich auch eine Serie daraus machen. LG Christian