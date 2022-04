Der SC Kalsdorf und der SV Allerheiligen trennen sich am Donnerstagabend mit einem leistungsgerechten 1:1.

Allerheiligen drückt, Kalsdorf trifft

Gut 300 Zuschauer kamen am Gründonnerstag ins Kalsdorfer Sportzentrum um dem Spiel gegen SV Allerheiligen beizuwohnen. Die beiden Teams haben in den letzten Jahren eine fruchtbare Rivalität aufgrund ihrer örtlichen Nähe gelebt, es traf der beste Verein aus dem Bezirk Graz Umgebung auf das Aushängeschild des Bezirks Leibnitz. Dementsprechend engagiert gingen die 22 Akteure am Feld auch zur Sache. Gegen den ersatzgeschwächten Gegner war Allerheiligen tonangebend in der ersten Halbzeit und kam durch Daniel Johannes Bernsteiner und Jurica Poldrugac zu guten Einschussmöglichkeiten, beide fanden aber in Keeper Waltl ihren Meister. Auf der anderen Seite tat sich Kalsdorf im Spiel nach vorne zwar schwer, ging aber nach einem Freistoß in der 29. Minute in Führung. Konrad Frölich war bei einer Freistoßflanke von der linken Seite an der kurzen Stange zur Stelle und nickte ein. Schon kurz davor war ein ähnlicher Freistoß aus fast derselben Position an die Stange gesprungen, nachdem das Leder im Strafraum an allen vorbeiging. In Summe also durchaus keine unglückliche Führung für die Hausherren, auch weil sich Allerheiligen das Leben in der Offensive unnötig schwer machte und aus dem deutlichen spielerischen Übergewicht kein Kapital schlagen konnte – es ging mit 1:0 in die Kabinen.

Später Elfer bringt Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich dann doch ein leicht verändertes Bild am Platz, nun war es der SC Kalsdorf, der etwas mehr vom Spiel hatte – zumindest was die Chancen angeht. Denn das Spiel machten weiterhin die Schützlinge von Trainer Bernd Windisch, doch Zählbares kam dabei nicht heraus. Kalsdorf auf der anderen Seite schaltete bei Ballgewinn immer schnell um und kam zu drei, vier sehr vielversprechenden Konterchancen, die allerdings allesamt nicht genutzt wurden. Allerheiligen hatte weiterhin ein großes Plus in Sachen Ballbesitz, gefährlich wurde es im zweiten Spielabschnitt aber höchsten durchs Standardsituation. Alleine knapp 15 Eckbälle müssen es wohl im gesamten Spiel gewesen und kurz vor Schluss leitete ein solcher auch den verdienten Ausgleichstreffer für die Gallier ein. Einem Kalsdorfer Abwehrspieler sprang der Ball an die Hand und Schiedsrichter Dr. Thomas Paier zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Jurica Poldrugac – der auch ansonsten der auffälligste Spieler an diesem Abend war – übernahm die Verantwortung und verwertete sicher zum 1:1 Endstand.

SC Kalsdorf – SV Allerheiligen 1:1 (1:0)

Sportzentrum Kalsdorf, 300 Zuschauer

Torfolge: Frölich (29.), 1:1 Poldrugac (85. Elfer)

Aufstellungen:

SC Kalsdorf: Waltl, Fichtl, Bevab, Pfeiler (Wolf 38.), Sarac, Frölich, Rober, Sunagic, Hajric (Hodzic 79.), Smoljan, Neuhold

SV Allerheiligen: Soldo, Poldrugac, Fauland (Grillitsch 70.), Perger, Bernsteiner (Weber 61.), Kager, Bizjak, Syla, Kargl, Hajdinjak (Puster 83.), Duvnjak