Anja Knoflach steht vor ihrem ersten State Tournament in der US-amerikanischen National Junior College Athletic Association (NJCAA).

Das Basketballtalent ist im Verlauf ihrer ersten Saison am Eastern Florida State College (EFSC) immer stärker geworden, aber dennoch selbstkritisch. Jedenfalls für sich in Anspruch nehmen darf die bald 20-Jährige aus Gratwein-Straßengel, dass sie Teil jenes Teams ist, das einen Schulrekord aufgestellt hat.

Stats gesteigert



Die „Titans“ haben die reguläre Saison mit 23:6-Siegen beendet. Das ist die beste Bilanz jemals in der EFSC-Geschichte. „Freshman“ Knoflach bezeichnet das zwar als „cool“, erinnert im selben Atemzug jedoch an die 76:77-Niederlage bei Florida Southwestern von Anfang Februar. „Schade, sonst wären wir Conference-Champion“, so die ehrgeizige Sportlerin.

Zur eigenen Leistung in ihren bisher 29 Begegnungen in den USA sagt Knoflach, dass es „allgemein passt“ und „schon gute Spiele dabei gewesen sind“. Nachsatz: „Aber ich erwarte mir ein bisschen mehr von mir.“

Über die Saison bilanziert die ehemalige ATUS Gratkorn- und UBI Graz-Spielerin mit 7,9 Punkten und 5,0 Rebounds pro Partie. In den neun Begegnungen der Suncoast Conference hat sie diese Werte auf 8,2 bzw. 5,4 erhöht. Gleichzeitig ist die Trefferquote an der Freiwurflinie von 80,6 auf 92,9 Prozent und jene bei den Distanzwürfen von 32,2 auf 39,3 Prozent gestiegen.