Die Frohnleitner "Frogs" sind wieder am Ball

Die Frohnleitner Volleyballerinnen haben die Vorbereitung auf die neue Saison begonnen.



Die Volley Frogs Frohnleiten sind wieder am Ball. Das Team um Kapitänin Susanne Lorber schuftet aktuell am Frohnleitner Sportplatz, um für die kommende Saison in der 1. Landesliga optimal vorbereitet zu sein. Ziel der Mannschaft ist es, sich im oberen Drittel der Tabelle zu etablieren und junge Spielerinnen aus dem eigenen Nachwuchs in die Landesligamannschaft einzugliedern.

Ein kleiner Umbruch



"Die vergangene Saison hat Corona-bedingt natürlich früher geendet, als uns allen lieb war, deswegen sind wir alle umso heißer auf die neue Spielzeit", so Lorber. In der verlängerten Sommerpause mussten die Frogs einige Abgänge routinierter Spielerinnen verkraften, dieser Verlust soll durch den eigenen Nachwuchs abgefangen werden. "Wir sind in der glücklichen Lage, dass einige Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft bereits erste Erfahrungen bei uns sammeln konnten und auf weitere Chancen brennen. Im bin zuversichtlich, dass auch heuer wieder mit uns zu rechnen ist", erklärt Lorber.

Seit Montag wird in Frohnleiten also wieder trainiert, der Fokus der ersten beiden Wochen liegt auf den körperlichen Grundlagen, wie Trainer Stefan Haller erklärt, der in seine zweite Saison in Frohnleiten geht: "Wir wollen jetzt den Grundstein legen, um topfit in die Saison zu gehen und Verletzungen wie in der letzten Saison vorzubeugen. Natürlich ist der Ball auch jetzt immer schon dabei – der Spaß darf schließlich nicht zu kurz kommen."

Die Meisterschaft beginnt für die Frohnleitner Volleyballerinnen am 10. Oktober mit einer Doppelheimrunde gegen VSC Graz 2 und UVC Graz 3.