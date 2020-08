Endlich: Nach knapp 300 Tagen wird wieder gekickt

Es ist beinahe unvorstellbar: Am 8. und 9. November des Vorjahres wurde die bislang letzte Meisterschaftsrunde in den steirischen Fußball-Unterklassen ausgetragen. Das sind knapp 300 amateurfußballose Tage. Umso erfreulicher ist, dass der Kick mit diesem Wochenende endlich wieder Fahrt aufnimmt. Von der Landesliga abwärts wird die erste Runde der Meisterschaft 2020/21 angepfiffen.

Und da stehen gleich jede Menge heiße Partien an. Wie in der Oberliga, wo am Freitag "Leidernichtaufsteiger" Frohnleiten Tobelbad empfängt, Pachern gegen Gratkorn kickt und Gössendorf bei Rein ran muss (alle 19 Uhr). Das heißeste Match der Unterliga Mitte heißt sicher Werndorf gegen Unterpremstätten, Erster gegen Zweiter 2019 (Fr., 19). Am Samstag hat Hausmannstätten Andritz zu Gast (17), ein paar Kilometer weiter empfängt Grambach Thal (18). Und Eggersdorf bittet Kumberg zum Lokalderby. In der Gebietsliga geht’s Freitag mit den Partien Wundschuh – Mariatrost, Fernitz-Mellach – LUV und Feldkirchen – Gratkorn II (alle 19) rund. Derbies in der 1. Klasse Mitte B: Seiersberg – Straßgang (Fr, 19), Lieboch – Pirka (Sa, 17) und das Match Laßnitzhöhe gegen Feldkirchen II. Viel Spaß!