Mit dem nächsten Wochenende, zwischen 28. und 30. August, starten auch die steirischen Fußballklubs von der Landesliga abwärts bis hin zu den 1. Klassen in die neue Saison. Allerdings unter bekanntermaßen verschärften Bedingungen. Die Covid-19-Regelungen wollen es so, dass alle Maßnahmen getroffen werden, um eine Ansteckungsgefahr zu minimieren. Den Klubs sind die geforderten Vorschriften längst zugegangen – und es wird emsig an deren Umsetzung gearbeitet. Dieses Wochenende steigen die letzten Generalproben.

“Die Vereine sind sehr engagiert. Separate Zu- und Abgänge wurden errichtet, Abstandsmarkierungen, Desinfektionsständer und mehr“, ist StFV-Sportdirektor Thomas Nußgruber vor dem Start der kleinen Klubs guter Dinge.

Die Testspiele in GU Süd diese Woche:

Mittwoch, 19.8.:

Pirka – Mariatrost, 18.30 Uhr

Freitag, 21.8., alle Beginn 19 Uhr:

Fernitz – ESK

Dobl – Rebenland

Gössendorf – Kirchberg

Wundschuh – Kainbach

Unterpremstätten – Feldkirchen

Samstag, 22.8.:

Laßnitzhöhe – Mühldorf, 16.20 Uhr

Laßnitzhöhe – Peggau II, 18 Uhr

(Quelle: StFV,

Stand 17.8.)