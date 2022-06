In fünf burgenländischen Gemeinden fanden vom 23. bis zum 28. Juni die die Special Olympics Sommerspiele 2022 statt. Das steirisch-kärntnerische Golfteam von der Bildungsinitiative für Sport und Inklusion vertreten durch Heinz Tippl aus Frohnleiten hat Sportsgeist bewiesen und siegte.

GRAZ-UMGEBUNG. "Es war ein Fest, das alle Herzen berührte und emotional bewegte", heißt es vonseiten der Presseabteilung der Special Olympics Österreich. Und auch wenn man nicht dabei war, dieser Aussage darf man ruhig glauben. Rund 1.800 Sportlerinnen und Sportler mit intellektueller Beeinträchtigung waren in 15 Sommersportarten vertreten und durften sich am Ende alles selbst für ihr Können feiern.

Die Freude ist groß: Die Golferinnen und Golfer waren sensationell.

Foto: Special Olympics/flickr/Nationale Sommerspiele

Über 2.000 Medaillen

Strahlende Gesichter und Gänsehautmomente, die wohl ewig in Erinnerung bleiben werden – all das konnte man in den letzten Tagen in Oberwart, Pinkafeld, Stegersbach, Parndorf und Großpetersdorf hautnah erleben. Die Special-Olympics-Sportlerinnen und -Sportler haben bei dieser Sommerspiele-Premiere wie immer sportlich ihr Bestes gegeben, haben mit Kolleginnen und Kollegen mitgefiebert, Tränen der Freude und manchmal auch der Enttäuschung vergossen, alte Bekannte getroffen, neue Bekanntschaften geschlossen.

Ein stolzer Sportler: Florian Bittmann holte sich Gold.

Foto: Special Olympics/flickr/Nationale Sommerspiele

Über 2.000 Medaillen wurden bei der größten Sport- und Sozialveranstaltung überreicht. Ein paar davon – und Stockerlplätze – gingen an die Unified Golfgruppe der Bildungsinitiative für Sport und Inklusion (kurz BISI). Die Golferinnen und Golfer werden unter anderem von Heinz Tippl betreut .

Und das sind die Ergebnisse im Detail:



Einzelspiel – 9 Loch, Level 4



Florian Bittmann, Gruppe 1: Gold

Iris Bargfrieder, Gruppe 1: Bronze

Alexander Flechl: Gruppe 1: 5er Platz

Unified Golf – 9 Loch, Level 2



Mathias Treiber und Albert Flechl, 4er Platz

Ist auch "Sportler des Jahres 2021": Alexander Flechl

Foto: Special Olympics/flickr/Nationale Sommerspiele

Winterspiele in Graz

Im Rahmen der großen Abschlussfeier in der Messe Oberwart wurde den Sommerspielen im Burgenland ein glanzvoller Schlusspunkt gesetzt. Für die Steiermark übernahmen die Sportlerinnen Sandra Steyrer und Alexandra Leitgeb sowie der Grazer Sportstadtrat Kurt Hohensinner und die Grazer Gemeinderätin Conny Leban-Ibrakovic die Special-Olympics-Flagge, denn die nächsten Nationalen Winterspiele werden 2024 in Graz und einem zweiten Austragungsort in der Obersteiermark (wird demnächst festgelegt) abgehalten.

Hier gibt es alle Infos zu den Vorbereitungen auf die Spiele der Golfgruppe:



