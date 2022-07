"Nur" 14 Jahre jung ist Luca Schlegl und in seiner Sportart äußerst erfolgreich. Der Frohnleitner lässt in der Kartszene jetzt schon von sich hören und düst der Konkurrenz europaweit schon davon.

FROHNLEITEN. Insgesamt hat Lucas Schlegl aus dem Ortsteil Schrems in der letzten Saison in 80 Tagen bei 17 Rennen seine Runden gedreht. Mit großem Erfolg. Und dieser ging auch weiter. Nach seiner in dieser Saison 80 Tage bei 17 Rennen auf der Kartbahn seine Runden gedreht.

Nach seiner starken Leistung bei der Euro-Trophy in Val d’Argenton, Frankreich, vor ein paar Wochen ist der Racer kaum mehr zu stoppen. Letztes Wochenende fand in Bruck an der Leitha die dritte Runde der österreichischen Meisterschaft statt. Die zwei ersten Rennen fanden in Jesolo, Italien, und Rechnitz statt.

Luca mit seinem Mechaniker – praktisch, dass dies sein Vater Wolfgang Eisenberger ist.

"Ein anderer Mensch"

Bei so viel Erfolg in so jungen Jahren darf die Frage erlaubt sein, was die Faszination Kartsport für ihn ausmacht. Und der Enkelsohn des Ex-Bürgermeisters hat auch prompt eine Antwort parat: Geschwindigkeit, Geruch von Benzin und Adrenalin vor jeden Start, das spornt ihn an. "Sobald ich in meinem Rennkart sitze, überkommt mich ein Gefühl, das mit nichts vergleichbar ist. Wenn ich das Visier von meinem Helm schließe, bin ich ein anderer Mensch. Ich fühle mich in keinem anderen Moment so glücklich und frei. Kartfahren ist für mich das Größte", sagt er gegenüber MeinBezirk.at.

Der 14-Jährige könnte sich das Ticket für das Grand Final in Portimao holen ...

In Jesolo wurde Schlegl guter Zweiter, doch in Rechnitz musste er sich nur mit dem fünften Platz zufrieden stellen. Man ging mit einer geringen Erwartungshaltung in das Rennen, da man wusste, dass der 14-Jährige in letzter Zeit nicht der Schnellste war. Nachdem darüber hinaus der Motor Probleme machte, hatte sein Team, KSCA Sodi Europe, nach zwei Turns zwar wieder alles im Griff, im Qualifying blieb Schlegl aber ein wenig zurück. Aufgeben ist aber keinesfalls drinnen.

"Ich möchte stets mein Bestes geben und als Erster die Zielflagge sehen. Der Rennsport hat mich für sich erobert. Er ist meine Leidenschaft, mein Herzblut und ihm gehört jeder Gedanke seitdem ich das erste Mal in einem Kart saß. Mein Anspruch an mich selbst ist es, Rennen zu fahren und so viele wie möglich auch zu gewinnen. Bis dahin ist es noch ein schwerer Weg, aber ich gebe bei jedem Rennen mein Bestes."

Es ist noch alles möglich

Allerdings: In den restlichen Runden drohte keinerlei Gefahr von hinten und er konnte einen Abstand von über vier Sekunden auf den zweiten platzierten herausfahren. Im zweiten Rennen holt Schlegl deshalb einen Start-Ziel-Sieg. Am Ende ging er als dritter über die Ziellinie: Die Reifen wurden so sehr beansprucht, dass er Zeit verlor.

Triple Sieg vom Rennteam KSCA Sodi Europe mit Teamchef Gerd Weingartshofer

Wie es im Motorsport so ist, entscheidet das gesamte Können: Mit diesem Ergebnis holt er sich nach drei von fünf Rennen die Führung in der Meisterschaft. Noch dazu fährt Schlegl die erste Saison in der Klasse Senior (15+). Derjenige, der die Meisterschaft für sich entscheiden kann, ist Österreichischer Meister und bekommt ein Ticket für das Grand Final in Portimao, Portugal. "Mein gesamtes Leben stecke ich mir Ziele. Ich denke, das liegt im Blut eines jeden Sportlers. Doch es gibt seit einiger Zeit ein besonderes Ziel. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde bestimmt dieses Ziel meine Gedanken", sagt er.

