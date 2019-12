Top: Hallenkick bringt geschätzte 50.000 Euro für den guten Zweck.

Stolze 37.000 Euro waren es, die das erste Benefiz-Hallenturnier vor einem Jahr eingespielt hat. Auch damals waren zahlreiche Legenden am Werk, am Ende hatte der SK Sturm um Mario Haas die Nase vorne. Wenn am 28. Dezember im Grazer Raifffeisen Sportpark gleich acht Topteams am Werk sind, dann wird die Arena wieder brodeln. Und die Einnahmen werden sprudeln – dank des großen Engagements der Veranstalter Andreas Cretnik und Oliver Wieser vom Lions Club Graz.

Die Nutznießer des Kick-Hits

An die 50.000 Euro werden diesen Samstag reinkommen und an gleich mehrere gute Zwecke gehen. Vor dem Sportpark wird ein nagelneuer Behinderten-Bus parken, der an das Special-Olympics-Team Steiermark geht. Und wie schon im Vorjahr wird die Vereinigung der Fanklubs des SK Sturm – “Schwoaze helfen“ – einen Teil der Einnahmen bekommen, 5.000 Euro sind für das Projekt “Dietrichkeuschn“ vorgesehen. Weitere 5.000 Euro gehen an eine arg gebeutelte Bergbauernfamilie. Top!