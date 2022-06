In sich hatte es die Relegation. Später Jubel bei Pachern und Lieboch, Hitzendorf trauert hingegen.

Nichts für schwache Nerven waren die beiden Relegationsspiele, in die der SV SMB Pachern nach einer verkorksten Oberligasaison gehen musste. Auf den vorletzten Tabellenrang abgerutscht hieß der Gegner um den Klassenerhalt Hitzendorf.

4:1 brachte Klassenerhalt

Die bärenstarke Unterligatruppe ließ im Hinspiel bekanntlich nichts anbrennen, gewann mit 2:0 – eigentlich eine fast aussichtslose Position für Pachern im Rückspiel. Volles Haus, brütende Hitze und zur Pause ein Spielstand von 1:1, der Abstieg in die Unterliga schien besiegelt. “Aber in der Kabine haben wir uns ein Beispiel an Real Madrid genommen, die ja gegen Man City ähnlich hinten lagen. Und dann haben wir die drei Tore gemacht, 4:1 gewonnen. Das war sicher eines der emotionalsten Spiele für mich, ich habe mich schon lange nicht mehr so gefreut“, gesteht Philip Fürstaller ehrlich. Wenn der sympathische Pachern-Kapitän das sagt, ist was dran, immerhin hat der ehemalige GAK-Verteidiger bereits mehr als 500 Spiele auf dem Buckel.



Pachern-Kapitän Philip Fürstaller bejubelt den Klassenerhalt.

Foto: mac

hochgeladen von Hannes Machinger

Der Kapitän denkt nach

Ob der 32-jährige Pachern-Leitwolf noch eine Saison anhängt, lässt er offen. Erst einmal geht es für Fürstaller mit Familie in den Urlaub. Aber der Klassenerhalt in letzter Sekunde hat die Truppe zusammengeschweißt. Fürstaller: “Wir sind enger zusammengerückt, haben immer an uns geglaubt. Das hat den Ausschlag gegeben. Es ist gut möglich, dass ich weiter für Pachern spiele.“

Robin Friesenbichler kommt

Ein neuer Mannschaftskollegen steht bereits fest. Mit Robin Friesenbichler, zuletzt bei Markt Allhau, dockt ein Kicker mit prominentem Fußballer-Namen in Pachern an. Bemerkenswert auch: Vereinsikone und Langzeit-Coach Gerald Ulmer wollte dem Team einen neuen Impuls geben und hat Mario Innerhofer-Ambros, seinen bereits seit Wochen bekannten Nachfolger als Pachern-Trainer für die kommende Saison, schon vor der Relegation inthronisiert und auf die Bank gesetzt – womit der neue Coach gleich mit einem großen Erfolg in die neue Aufgabe startet.



Starke Hitzendorfer

Leidtun können einem die Hitzendorfer, die wirklich eine starke Saison abgeliefert haben und in der Unterliga nur haarscharf an Werndorf gescheitert sind. Und dann noch das unglückliche Ausscheiden gegen Pachern, nachdem es ja bereits nach einem komfortablen Vorsprung im Hinspiel und einem vorzeitig fixierten Aufstieg ausgesehen hatte …

Aufstieg! Das Lieboch-Trio Gfrerer, Konrad und Schilcher (v.l.).

Foto: kk

hochgeladen von Hannes Machinger

Großer Jubel in Lieboch

Auch beim Erste-Klasse-Klub Lieboch darf schlussendlich gejubelt werden – nach einer Hochschaubahn der Gefühle. Denn erst hatte es für die Elf um Goalgetter Manuel Konrad (33 Volltreffer!) ja nach einem klaren Titel ausgesehen, zeitweilig betrug der Vorsprung auf Verfolger ESK bereits zehn Punkte (die Eggenberger waren da allerdings zwei Matches im Rückstand). Dann kam der Einbruch, die Niederlage gegen den ESK und Rang zwei in der Endabrechnung. Dennoch blieb man in Lieboch zuversichtlich, doch das Gerücht, als Zweiter kampflos mitaufzusteigen, löste sich in Rauch auf. Also Relegation gegen Gratkorn II, die mit einer 0:2-Heimniederlage begann.

Dreierpack von Konrad

Der lange Zeit fix scheinende Aufstieg schien dahin. Aber im Rückspiel schaffte es Lieboch, die ganz große Tragödie noch einmal abzuwenden. Nach einem klaren 4:0-Sieg durch drei Tore des zeitweilig in Ungnade gefallenen Knispers Manuel Konrad und einem Treffer von Manuel Schichler schoss sich Lieboch im letzten Abdruck doch noch in die Gebietsliga.