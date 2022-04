Genial! Premstätten wird zum Monatsende hin wieder zum Darts-Nabel Europas. Die Weltspitze kommt.

Peter Wright, Michael van Gerwen, Rob Cross, Gerwin Price und natürlich Local Hero Mensur Suljovic – Namen, die die Fans des Darts-Sports mit der Zunge schnalzen lassen. Und all diese Meister des Darts und weitere große Namen sind hautnah von 29. April bis 1. Mai in der Schwarzl-Halle in Premstätten zu erleben, wenn dort sehr zur Freude von Bürgermeister Thomas Pokorn und Touristiker Ekkhard Neuser die European Tour nach zwei Jahren wieder Station macht. Bei dieser Besetzung ist es kein Wunder, dass die beiden Samstag-Sessions bereits restlos ausverkauft sind. Aber: Für Freitag und Sonntag gibt es noch Restkarten, buchbar ausschließlich online auf www.pdc-europe.tv. Ganz einfach kann man dort den gewünschten Sitzplatz aussuchen und auch buchen. Eine Darts-Show der Extraklasse, wie man sie sonst nur aus dem Fernsehen kennt, gespickt mit zahlreichen Weltmeistern, ist jedenfalls garantiert.