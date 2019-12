Internationale Top-Veranstaltungen machen Premstätten 2020 zum steirischen Sport-Mekka.

Der österreichische Sport-Nabel heißt im Jahr 2020 Premstätten. Internationale Großveranstaltungen, allesamt ausgetragen am Schwarzlsee, adeln Premstätten zur heimischen Sport-Hauptstadt.

Der erste Hochkaräter steht bereits im Jänner auf dem Programm, wenn die Eiskunstlauf-Europameisterschaft mit Teilnehmern aus Dutzenden Nationen von 20. bis 26. Jänner am Schwarzl Station macht.

Von Eiskunstlauf zu Tennis

Weiter geht es im März, wenn das Eis in der Traglufthalle abgetaut und die Arena zum Tennisstadion umfunktioniert wurde. Dann hat das österreichische Davis-Cup-Team um Kapitän Stefan Koubek Uruguay zu Gast – Länderspielstimmung ist bei dem Schlager wie einst 1994 gegen Deutschland oder 2006 gegen Kroatien garantiert.

Nächstes Highlight: die European Tour der Darts-Superstars um Michael van Gerwen, die bereits das dritte Mal in Serie in Premstätten Station macht. Titelverteidiger van Gerwen spitzt übrigens bereits auf den Trachtenjanker, den der Sieger bekommt – echt Steirisches aus dem Hause Kalander. Der Trachtenprofi sortiert übrigens gerade jede Menge Mode aus, die den Europameistern im Eiskunstlauf als Sonderpreis übergezogen werden.

Triathlon-Premiere

Und dann folgt der Saisonhöhepunkt für Ausdauersportler: Erstmals sieht man in Premstätten einen Triathlon Ironman 70.3. Tourismus-Boss Ekkhard Neuser ist begeistert: “Wir haben beim Schwarzl die ideale Infrastruktur. Danke auch an Pächter Klaus Leutgeb, er ist maßgeblich daran beteiligt, dass wir so viele hochkarätige Veranstaltungen in Premstätten präsentieren dürfen. Der Tourismusverband unterstützt die Veranstaltungen, über die Umwegrentabilität fließen aber wieder viele Einnahmen an uns zurück. Und das Wichtigste: Premstätten steigert seinen Bekanntheitsgrad dadurch enorm.“