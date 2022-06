Freitag wird beim SC Kalsdorf gefeiert. Der Regionalligaklub wird 75 Jahre alt. GAK stellt sich als Gratulant ein.

Seinen stolzen 75. Geburtstag feiert der SC Copacabana Kalsdorf (mit einem Jahr Corona-Verspätung) diesen Freitag, 1. Juli, in der klubeigenen Arena. Ab 17 Uhr blickt der 1946 als SC Kalsdorf gegründete Verein auf seine bewegte Geschichte zurück, zu sehen in einem interessanten Zeitraffer auf der Videowall. Gegründet in den Räumen des Dentisten Marat und geleitet vom ersten Obmann Zegic wurde 1946 das erste Match gegen britische Soldaten, die den Kalsdorfern mit Dressen und Schuhen aushalfen, ausgetragen.

1950 erfolgte die Umbenennung in SC Lapp Finze, 1953 wurde das erste Klubheim eröffnet. Als WSV Lapp Finze (ab 1954) feierte der Klub seine größten Erfolge Mit großteils einheimischen Spielern stieß der Werkssportverein 1973 bis in die Regionalliga vor, damals die zweithöchste Spielklasse Österreichs.

Biwi Herko war einer der Stars des erfolgreichen Lapp-Finze-Teams.

GAK als Gratulant

In der Regionalliga firmiert der SC Kalsdorf, wie er seit 1981 wieder heißt, ja auch heute wieder, seit 2012 mischt Kalsdorf durchgehend in der dritthöchsten Liga mit. Dazwischen, 2007, wurde das neue schmucke Stadion errichtet.

Das wird diesen Freitag ausgiebig zelebriert. Als Gratulanten stellen sich Wolfgang Bartosch, Präsident des Steirischen Fußballverbandes, Bürgermeister Manfred Komericky und zu guter Letzt der GAK als Jubiläumsgegner ein. Ankick ist um 18.30 Uhr.

Der SCK um Obmann Alfred Tomberger und dessen Team lädt die Besucher bei freiem Eintritt auf je ein Gratisgetränk ein.



Die 75-Jahre-Feier

75-Jahre-Jubiläum des SC Kalsdorf, Freitag, 1. Juli, 17 Uhr:

+ Klub-Highlights auf der Videowall im Zeitraffer

+ Präsentation Jugendteams

+ Festansprachen

+ Ehrungen

+ 18.30 Uhr: Match SCK – GAK

+ Eintritt frei, Gratis-Getränk