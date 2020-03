SC Kalsdorf

Die Heimpremiere im Spieljahr 2020 feiert der SC Copacabana Kalsdorf diesen Freitag gegen Hertha Wels (19 Uhr). Die Oberösterreicher, nach einem 6:3-Auftaktsieg gegen ATSV Wolfsberg aktuell Dritter in der Regionalliga Mitte, haben ja Aufstiegsambitionen. Neben den Sturm Amateuren haben nur die Welser um eine Lizenz für die zweite Liga angesucht.

Kein leichter Gegner zum Heimstart also für den SCK, der sich im ersten Spiel im Frühjahr bei den WAC Amateuren mit 0:2 geschlagen geben musste. “Dabei hätten wir schon in der ersten Spielminute in Führung gehen können, wir haben da eine Riesenchance vernebelt. Und dann sind wir aus einem Standard in Rückstand geraten“, denkt Trainer Jörg Schirgi an das Spiel zurück. Dennoch ist er vor dem Match gegen die Welser guter Dinge: “Weil wir eine super Vorbereitung hinter uns haben und uns gut entwickeln konnten. Da ist die Niederlage in Wolfsberg doppelt bitter. Obwohl: die WAC Amateure sind auf eigener Anlage bekannt stark, sie führen ja die Heimtabelle an. Wie auch immer: Gegen Wels müssen wir ein anderes Gesicht zeigen, da will ich den unbedingten Willen zum Sieg spüren.“