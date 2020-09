Schlager in Kainbach

Heiße Duelle in der Fußball-Unterliga: Premstätten kickt in Kainbach sowie Dobl vs. Groß St. Florian.

Fußball, Unterliga Mitte, dritte Runde: Der favorisierte SK Fliesen Garber Werndorf steht nach zwei Spielen noch immer ohne Punkt da. Sowohl gegen den SC PORR Unterpremstätten als auch gegen den Union SV Kainbach-Hönigtal setzte es Heimniederlagen. Während die Werndorfer Samstag in Hausmannstätten (mit neuem Trainer Patrick Alkier) gegen die ebenfalls punktelosen Hausherren um die ersten Zähler fighten, treffen die beiden Werndorf-Bezwinger in Kainbach schon Freitag (19 Uhr) aufeinander. Die Voraussetzungen für ein heißes Match scheinen also gegeben. “Unterpremstätten ist Favorit, aber wir haben uns auch weiterentwickelt“, meint Kainbach-Coach Richard Wemmer. Die Demut in Person ist hingegen Premstätten-Trainer Gerhard Schlatzer: “Ganz zufrieden war ich bisher nicht. Mit einer guten Einstellung können wir auch gegen Kainbach bestehen. Wir haben zwei Jahre an der Mannschaft gearbeitet, jetzt haben wir eine gute Mischung gefunden.“

Ein Top-Match ist auch in der Unterliga West zu erwarten: Wenn der SV TIBA AUSTRIA Dobl Liga-Favorit Groß St. Florian zu Gast hat (Freitag, 19 Uhr), treffen zwei Tormaschinen aufeinander. Dobl hält nach zwei Runden bei neun Treffern, die Florianer haben bereits zehn Mal genetzt. “Groß St. Florian hat fast keinen Schwachpunkt. Ich habe sie beim 5:2 in Pölfing-Brunn gesehen. Wir brauchen einen guten Tag, um zu bestehen. Aber wir werden uns so teuer wie möglich verkaufen“, so Dobl-Trainer Klaus Fuchs.

Beim SV Technopark Raaba-Grambach, nach Corona-Fällen bisher noch ohne Match, sollte es Samstag erstmals klappen, wenn Leader Andritz kommt (16 Uhr). Alle Spieler wurden diese Woche negativ getestet.