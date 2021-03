Skispringer-Duo auf dem Stockerl

Die Mühlbacher-Brüder aus Zettling sicherten sich Top-Platzierungen in der Nordischen Kombi.

Es ist ja schon allein eine einmalige Geschichte, dass “Flachländer“ aus dem Grazer Raum in der Nordischen Kombination mitmischen. Wenn sie dann auch noch Siege abräumen, darf man das glatt als Sensation werten. So geschehen diesen Winter, in dem die Brüder Lukas (13 Jahre) und Elias (10) aus Zettling im Steirischen Landescup ihre Klasse zeigten. Lukas konnte sich trotz einer nicht unerheblichen Materialumstellung den Gesamtsieg in der Klasse Schüler II holen, sein jüngerer Bruder wurde in der Altersklasse Kinder II Zweiter. Am Titel schrammte Elias nur deshalb vorbei, weil er nach einem Sturz beim Training auf der Eisenerzer Schanze einen Bewerb auslassen musste.

Lukas räumte ab

Eindrucksvoll bestätigte Lukas seine Klasse in der Kombination, weil er sowohl im Sprunglauf als auch im Langlauf auf dem obersten Stockerl landete – und das trotz Schwierigkeiten mit dem Material. “Neue längere Sprungski, der Umstieg auf eine neue Bindung und natürlich sein Wachstum führten am Beginn zu starken Problemen. Die ersten Ergebnisse waren ernüchternd, wir haben aber hart weitergearbeitet und der SC Erzbergland hat auch für das perfekte Umfeld für die Sportler gesorgt“, berichtet der stolze Vater Thomas Mühlbacher. Die Premstättener Familie hat sich ja in Eisenerz einen Zweitwohnsitz zugelegt, um nicht so oft zum Training pendeln zu müssen.

Elias musste Sturz verdauen

Elias Mühlbacher hatte diesen Winter seinen ersten schweren Sturz zu verdauen. "Zum Glück ohne schwere Verletzungen, nur mit einigen Abschürfungen im Gesicht ging es bald wieder zurück auf die 70-Meter-Schanze. Den Landescup in der Nordischen Kombination und im Sprunglauf beendete Elias mit dem zweiten Rang, da ihm ein Ergebnis für den Gesamtsieg fehlte. Dabei konnte Elias drei von vier Rennen in der Kombi oft mit deutlichem Vorsprung gewinnen. Hervorragende Sprünge lassen uns auf eine gute nächste Saison hoffen“, geht Papa Mühlbacher mit seinen Buben zuversichtlich in die Sommersaison.