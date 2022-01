Zwei Auswärtsspiele bringt die 19. Runde der Zweiten Bundesliga für die Volleyballteams des VC Hausmannstätten. Die Herren um Bernd Trummer, aktuell Sechster, sind Samstag im Steirer-Derby beim Tabellenschlusslicht HIB Volleys Graz am Rosenhain gefordert.

Auf die Hausmannstättener Damen, als Dritter in der Liga sportlich ja toll unterwegs, wartet ebenfalls ein Lokalderby. Schon morgen Donnerstag geht es zum ATSE in die ASKÖ-Halle nach Eggenberg. Mit einem Sieg will das Team von Jeremias Pock den ATSE (derzeit Fünfter) auf Distanz halten.