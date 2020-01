Von Graz nach Tokio – 13.643 Kilometer, 284 Tage, zwölf Länder. Diese Wahnsinnstour haben zwei junge Grazer nun absolviert. Im März am Schloßberg gestartet, haben Elias Lang und Fabio Trenn nun die japanische Hauptstadt erreicht. Nach zahllosen Abenteuern, vielen schönen Begegnungen mit freundlichen Menschen, die ihr letztes Brot mit den beiden großartigen Burschen geteilt haben, sind Fabio und Elias nun am Ziel angelangt. Mit im Gepäck hatten die beiden Fußballfans übrigens Utensilien vom SK Sturm. So wurde die schwarz-weiße Fahne auf Gipfeln in Asien ebenso gehisst wie in usbekischen Fußballstadien. Bei der Ankunft in Tokio trug Fabio auch stolz die Haube des SK Sturm. Mehr zu der abenteuerlichen Reise nach der Heimkehr der beiden Grazer demnächst in einem ausführlichen Bericht.