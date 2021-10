Gratwein-Straßengel: Das Start-up RealTalk konnte bei "2 Minuten 2 Millionen – Die PULS 4 Start-Up-Show" einen Deal an Land ziehen.

Heute Abend war es so weit: Wie die WOCHE berichtet hat (alle Infos gibt es hier nachzulesen) haben die Jungunternehmer Georg Merkscha und Philipp Puregger die Chance genutzt, um bei "2 Minuten 2 Millionen" die Investoren von ihrem Produkt, der Mutbox", zu überzeugen. "Unser neues Produkt, die Mutbox, ist das ideale Tool um auf spielerische und Corona-konforme Art und Weise aus seiner Komfortzone zu kommen und so mutiger zu werden", sagen die beiden. Und: Der perfekte Pitch ist gelungen, die RealTalker haben ein Geschäft gemacht.

Schütz an Board



Am Produkt interessiert war Alexander Schütz, CEO der Wiener C-Quadrat Investment Group. "Mit Herrn Schütz und seinem Team wissen wir nun wahre Experten mit uns an Board. Das Know-how, die Erfahrungen und das Netzwerk sind ein unglaublicher Gewinn für unser Unternehmen und die Mutbox. Wir freuen uns schon gewaltig auf die weitere Reise", so Puregger.

Übrigens: Zwischen der Aufzeichnung und Ausstrahlung der Sendung ist ein gutes halbes Jahr vergangen, bis dahin durften die beiden nichts verraten. Wohl um sich ein wenig abzulenken, haben sich stattdessen inzwischen an ihrem zweiten Produkt gearbeitet, der Deep Talkbox. "Die Deep Talkbox beinhaltet 100 Fragen, die dich und deine Liebsten in tiefgehende Gespräche eintauchen lässt. Wir lernen uns am besten kennen, indem wir miteinander reden. Doch oft stellen wir oberflächliche Fragen und bewegen uns dadurch nur in seichten Gewässern. Mit den Fragen erkundigst du die tiefen Ozeane deiner Liebsten, indem du wirklich auf den Grund gehst", heißt es in der Beschreibung.