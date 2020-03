Wie die Bundesregierung heute Dienstag mitgeteilt hat, werden im Kampf gegen das Corona-Virus nun Großveranstaltungen abgesagt.

So werden Indoor-Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmern und Outdoor-Veranstaltungen mit über 500 Teilnehmern bis Anfang April gecancelt. Das erklärte Gesundheitsminister Rudolf Anschober im Rahmen der Pressekonferenz. „Wir müssen für ein paar Monate unser Leben verändern“, so der Gesundheitsminister.

Ab Montag werden darüber hinaus Universitäten und Fachhochschulen geschlossen, Schulen und Kindergärten bleiben vorerst geöffnet.

Gemeinderatswahl findet statt

Von den Maßnahmen nicht betroffen ist die Gemeinderatswahl. Diese findet wie geplant am 22. März unter verstärkten Hygienebestimmungen statt. Auch der Vorwahltag am kommenden Freitag, den 13. März, bleibt bestehen. Hier werden seitens der Gemeinden umfassende Hygienemaßnahmen getroffen, um den Bürgern die Stimmabgabe zu ermöglichen.

Auch für den Großraum Graz sind direkt nach dieser Mitteilung der Bundesregierung erste Absagen bekannt geworden. So finden unter anderem die für heute angesetzten Viertelfinalspiele der Erste Bank-Eishockey-Liga nicht statt. Eine Entscheidung über den Fortgang der Liga werde zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Auch die Kulturszene hat bereits reagiert und die Bühnen Graz haben folgende Meldung verlautbart: "Aufgrund der aktuell getroffenen Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung gegen die Ausbreitung des Corona-Virus verlautbaren die Bühnen Graz nach gemeinsamen Beschluss aller Intendant*innen und Geschäftsführer die Absage aller Veranstaltungen auf allen Bühnen von Oper Graz, Schauspielhaus Graz, Next Liberty Kinder- und Jugendtheater sowie den Grazer Spielstätten (Orpheum, Dom im Berg, Schloßbergbühne Kasematten) ab sofort bis Anfang April 2020. (Das genaue Enddatum dieser Maßnahme leitet sich aus der offiziellen Verordnung der Stadt Graz ab.)

Den Wert von bereits gekauften Tickets für Veranstaltungen zwischen 10. März und Anfang April 2020 erhalten Käufer*innen über jene Vorverkaufsstelle, über die das Ticket gekauft wurde, in voller Höhe rückerstattet.

Absagen betreffen unter anderem folgende Veranstaltungen:

Der Auftritt der Grazbürsten mit ihrem Programm "BurnAut" im Volkshaus Frohnleiten wurde auf Sonntag, 13. September 2020, 18:00 Uhr verschoben. Alle Karten behalten ihre Gültigkeit.



Der Steiermark-Frühling am Wiener Rathausplatz, der von 2. bis 5. April 2020 hätte stattfinden sollen, wurde ohne Ersatztermin abgesagt.

Von den Maßnahmen der Bundesregierung wurde auch die WOCHE-Redaktion überrascht, weil sie nach Redaktionsschluss der aktuellen Ausgabe von 11./12. März beschlossen wurden. Einige angekündigte Veranstaltungen mussten abgesagt werden oder werden noch abgesagt. Um sich zu vergewissern, welche Veranstaltungen auch tatsächlich stattfinden, ist es ratsam, vorab den Veranstalter zu kontaktieren.

Aufgrund der aktuell rasanten Entwicklung und der Fülle an Veranstaltungen ist es nur schwer möglich, sämtliche Veranstaltungen im Großraum Graz in diesem Beitrag zu erfassen, das meinbezirk.at- beziehungsweise WOCHE-Team wird diesen Ticker im Rahmen seiner Möglichkeiten aktuell halten.