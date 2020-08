Covid-19 trifft Österreichs Papierindustrie hart

Die Österreichische Papierindustrie verzeichnete im ersten Quartal 2020 noch ein Mengenwachstum. Mit dem Beginn der Corona-Krise im März änderte sich das Bild dramatisch, besonders stark im grafischen Sektor. Sank die Papierproduktion insgesamt im zweiten Quartal um knapp 16 Prozent, verzeichneten grafische Papiere einen Rückgang von rund einem Drittel. Nur der weiterhin kräftige Verpackungsmarkt führte zu einem Plus im Altpapierverbrauch. Die zunehmende Altpapier-Nachfrage stößt auf gleichzeitig geringere Sammelmengen. Der Umsatz der Österreichischen Papierindustrie fiel im ersten Halbjahr um 14,6 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro.

Produktionstief auch bei Sappi Gratkorn

Betroffen ist auch Sappi Gratkorn. „Wir sind wie die meisten Unternehmen in der Papierbranche und in der übrigen Industrie von der Corona-Krise betroffen. Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter stand in den letzten Monaten im Werk Gratkorn an oberster Stelle. Neben den umfangreichen Vorkehrungen zum Schutz der Beschäftigten sind Maßnahmen getroffen worden, um den wechselnden Bedarf an Papier möglichst flexibel zu bedienen“, sagt der stellvertretende Werksdirektor Josef Hirschenberger. Seit April wird bei Sappi Gratkorn ein Kurzarbeitsmodell angewendet, um Fachkräfte in Beschäftigung zu halten und die rund 1200 Arbeitsplätze am Standort während der Krise zu sichern. Die Dauer der Kurzarbeit als wirksames Kriseninstrument hänge davon ab, wie sich der langsam erholende internationale Markt weiter entwickelt, ist von der Geschäftsführung zu hören. Das Zurückhalten von Investitionen ist kein Thema für den Standort. „Sappi Gratkorn investiert insbesondere jetzt in die Zukunft und Nachhaltigkeit des Unternehmens“, betont Hirschenberger.