Dobl-Zwaring: Nah & Frisch unter neuer Leitung

Der Nah & Frisch-Markt in Dobl-Zwaring steht unter neuer Leitung. Martina Knappitsch übernahm als Nachfolgerin von Doris Freidl den 400 Quadratmeter großen Markt, der mit der gegenüberliegenden Fleischerei Fürnschuß die beiden einzigen Nahversorger der Gemeinde sind. Knappitsch erfüllt sich nach Jahren als Angestellte einer Supermarktkette den Traum von einem eigenen Geschäft. „Ein Lebensmittelgeschäft bringt Leben in eine Gemeinde“, ist Bgm. Waltraud Walch froh, dass die Versorgung in der 3.700 Einwohner zählenden Gemeinde nahtlos weitergeht. Knappitsch will sich durch ein umfassendes Service von den großen Supermarktketten unterscheiden und mit Freundlichkeit punkten. Geöffnet ist von Mo bis Fr von 6.30 bis 18.30 Uhr, samstags von 6.30 bis 13:00 Uhr. „Wir sperren früh auf, um frisch die Jause für unsere Kunden herzurichten“, sagt die gelernte Einzelhandelskauffrau, die sechs Mitarbeiter beschäftigt. Gefeiert wurde die Neueröffnung richtig familiär - mit Bratwürstel und Zuckerwatte.