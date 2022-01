BTU, eines der führenden Geschäftsreisebüros am österreichischen Markt hat seine Steiermarkzentrale an den Flughafen Graz verlegt.

GRAZ-UMGEBUNG. Business Travel Unlimited, kurz BTU ist als Spezialist für Geschäftsreisen eines jener Unternehmen der Reisebranche, das gerade auch in der Krise überzeugen konnte. „Bei BTU hat man die derzeitige Problematik ganz nüchtern analysiert“, informiert Gerald Grubholz, der Leiter des neuen Grazer Büros.

Seit über 25 Jahren im Geschäft



BTU besteht bereits seit über 25 Jahren und wird von Georg Nader als Geschäftsführer geleitet. Das Unternehmen übernimmt die Gesamtorganisation von Geschäfts- und Privatreisen. Das moderne Travel Management umfasse Flüge, Mietwagen, Hotel, Visum und Bahn sowie auch Gruppenreisen, von der Angebotslegung über die Buchung bis hin zur Verrechnung, heißt es von Unternehmensseite.

"Starkes Zeichen"

"Die Übersiedelung von BTU auf den Flughafen Graz ist gerade in schwierigen Zeiten wie diesen ein starkes Zeichen in Richtung Zukunft“, erklären Jürgen Löschnig und Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Flughafen Graz. "Wir freuen uns sehr, dass wir so einen wichtigen und professionellen Partner neu am Standort begrüßen dürfen", so die beiden abschließend.

