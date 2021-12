Konditormeister Erich Handl hat es mit seinen kalorienarme Chips in die Regale von Spar geschafft.

Chips-Genuss und Kalorien sparen in einem Satz – das kam so noch nie vor. Mit handgemachten Air-Chips in drei Geschmacksrichtungen sorgt das Start-up Crafties für ein besonderes Snackerlebnis. Dahinter steckt der Gratkorner Unternehmer Erich Handl.

Per Hand ausgestochen



Einige hundert Kilo Testchips hat es gebraucht, bis Konditormeister Handl – bekannt für die Steiermark-Torte – jenes Rezept gefunden hat, das es nun ins Supermarkt-Regal geschafft hat. Das Besondere: Die Chips sind sogenannte Air-Chips, wurden bei der Herstellung also nicht frittiert. Die Herstellung der Crafties ist Handarbeit.

Der Grundteig wird aus Kartoffelflocken, Wasser und Salz geknetet und je nach Sorte mit weiteren Zutaten verfeinert. Anschließend wird der Teig hauchdünn ausgerollt und ausgestochen. Die Chips werden dann im Heißluftofen gebacken und kommen ohne Zucker oder künstliche Aromastoffe aus.

Drei Geschmacksrichtungen



2018 hat alles begonnen, jetzt gibt es schon drei Sorten, einmal als klassischer Kartoffel-Chip, einmal als Chips mit Pizza- und Parmigiano-Geschmack. Gut 160 bis 180 Kilokalorien haben sie je 100 Gramm. "Wir wollten ein Snackerlebnis schaffen, das an Chips erinnert, sich aber von gängigen Chips-Sorten unterscheidet", sagt Erich Handl.

Verwendet werden nur hochwertige Zutaten aus Österreich und produkttypischen Regionen, wie zum Beispiel Parmigiano Reggiano aus Italien. "Bis vor einem Jahr haben wir die Chips in unserer Konditorei in Gratkorn gefertigt. Durch die Kooperation mit Spar konnten wir in eine neue Produktionsstätte investieren. Gerade für einen kleinen Betrieb wie unseren ist es extrem wichtig, einen Partner wie Spar zu haben."

