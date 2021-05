Heizwerk Dobl liefert ab Herbst ökologische Wärme aus nachwachsendem Rohstoff

In Dobl-Zwaring erfolgte der Spatenstich zur Nahwärme Dobl. Das Biomasse-Heizwerk wird mit zwei Kesseln betrieben, die eine Leistung von 1.000 bzw. 350 Kilowatt erbringen. Mit nachwachsendem Rohstoff aus der Region sollen u.a. Gemeindeamt, Schule, Kindergarten und das Pflegezentrum SeneCura beheizt werden. Der Probebetrieb ist für September geplant.

Dem Biomasse-Heizwerk gingen lange Überlegungen voraus, denn bereits 2003 bei der Renovierung der Kirche wurde ein solches angedacht. Jahrelange Gespräche in verschiedenen Konstellationen folgten. Jetzt ist es fix, mit einer Investitionssumme von drei Millionen Euro entsteht in Dobldorf auf einem zuvor brach liegenden Areal ein Heizwerk, das Nahwärme in der Größenordnung vom Bedarf für über hundert Einfamilienhäuser in das Ortszentrum liefert. Hinter der Nahwärme Dobl stehen über ein Dutzend Landwirte, Geschäftsführer sind Josef Kurz, Stefan Pongratz und Harald Florian-Schaar. „Wir wollen die Biomasse, die uns die Kulturlandschaft liefert und täglich mehr wird nutzen, um unsere Kunden mit CO2-neutraler Wärme zu versorgen“, betont Kurz. Erfahrungen damit gibt es bereits in der Gemeinde, denn im Ortsteil Zwaring läuft seit 20 Jahren ein Heizwerk, das ökologische Wärme produziert. Mit raus aus fossiler Energie und hin zum Holz aus der Region schließt Kurz für Dobl auch eine weitere Ausbaustufe nicht aus.

Vorsorglich wurden vor drei Jahren beim Bau des Gemeindezentrums von Dobl-Zwaring Vorkehrungen für den Anschluss an ein künftiges Nahwärmenetz getroffen. Jetzt konnten Betreiber und Gemeinde die Entscheidungsträger des Pflegzentrums zum Umstieg auf Dobler Wärme motivieren. SeneCura wird mit 450 kW der größte Kunde der Nahwärme sein. „Nach der Umstellung auf sparsame LED-Technologie bei der Beleuchtung in der Gemeinde, ist das ein weiterer Schritt für den Klimaschutz“, sagte Bgm. Waltraud Walch und dankte mit den beiden Vzbgm. Ernst Gödl und Daniel Gaar für den Unternehmermut.