Christoph Neubauer gilt mit seinem Installationsbetrieb in Eggersdorf als Top-Lehrlingsausbilder.

WOCHE: Erzählen Sie uns bitte etwas über die Geschichte Ihres Unternehmens.

Christoph Neubauer: Mein Vater hat das Unternehmen 1974 gegründet. Zuerst wurde zuhause in der Garage begonnen. Bereits zwei Jahre später wurde am jetzigen Standort der Neubau errichtet. Dann wurde sukzessive erweitert. 2006 bin ich in den Betrieb eingestiegen, und 2010 habe ich die Geschäftsführung übernommen. 2017 habe ich dann die GmbH übernommen. Derzeit sind wir großteils im Wohnbau tätig.

Welche Unternehmensschwerpunkte werden von Ihrem Betrieb abgedeckt?

Wir übernehmen Arbeiten im Bereich Gas, Sanitär, Heizung und Lüftung. Von 15 Partien, die unterwegs sind, ist eine rein für den Privatsektor eingeteilt.

Mit welchen Herausforderungen muss die Installationsbranche derzeit umgehen?

Wenn man so will, ist das ganze Arbeitsleben eine Herausforderung. Bei uns gibt es sehr viele Normen, die eingehalten werden müssen, die sich auch ständig ändern. Der Kostendruck ist zudem immer da.

Sie gelten als ausgezeichneter Lehrlingsbetrieb. Warum ist das so?

Wir haben immer schon Lehrlinge ausgebildet, teilweise arbeiten die auch noch bei uns. Bis auf einen Monteur haben alle Monteure bei uns gelernt. Für mich ist das aus mehrerer Sicht wichtig. Erstens, dass man unsere Gesellschaft gut ausbildet. Also, dass man eine gesellschaftliche Verantwortung hat, die man wahrnimmt. Zum anderen auch, dass man als Betrieb nur dann gut leben kann, wenn man Personalnachwuchs hat.

Gut ausgebildete Lehrlinge sind die Fachkräfte von morgen. Das heißt, bei Ihnen gibt es keinen Fachkräftemangel?

Schwierig ist es, die Lehrlinge erst zu bekommen. Ich gehe dann in die Schulen, nicht nur hier in Eggersdorf. In Kooperation mit dem WIFI haben wir vor drei Jahren auch eine Lehrlingsakademie gestartet, in der eine vertiefte Ausbildung stattfindet. Auch Starter-Tage machen wir gemeinsam mit dem WIFI.

Worauf achten Sie bei der Lehrlingsausbildung besonders?

Wichtig ist, dass man die Lehrlinge sofort mitarbeiten lässt. Natürlich muss der Lehrling zuerst einmal ankommen. Ich betone auch immer, wenn es was gibt, müssen sie zu mir kommen, weil sonst kann man nichts ändern. Das Schwierigste bei der Unternehmensführung ist das Personalthema, weil es essenzieller Bestandteil der Firma ist. Ich habe das Ziel, dass es den Mitarbeitern hier gut geht, trotzdem muss man den Kostenfaktor auch im Griff haben. Dieses Spannungsfeld rund um das Personal ist die größte Herausforderung für mich.

Ein Blick in die Zukunft: Welche Zukunftspläne gibt es in Ihrem Unternehmen?

Es ist vielleicht ein ungewöhnlicher Zugang als Unternehmer, wenn man sagt, man will nicht wachsen, aber bei 50 Mitarbeitern kennt man noch jeden persönlich, und der Zugang ist einfacher. Die Schlagworte Energiewende und klimaneutral haben gerade im Privatbereich großes Potenzial. Weil in den nächsten zehn Jahren in der Region sehr viel Zuwanderung zu erwarten ist, passiert auf diesem Sektor sicher viel. Da hat der Installateur natürlich auch eine gewisse Verantwortung.

Zum Unternehmer:

Christoph Neubauer hat 2010 die Geschäftsführung der Neubauer Ges.m.b.H. übernommen. Der 37-Jährige ist verheiratet und Vater dreier Kinder. Nach der AHS-Matura und der Absolvierung des Präsenzdienstes beim Bundesheer absolvierte der Unternehmer die Fachhochschule für Gebäudetechnik in Pinkafeld. Danach wurde von ihm auch der Master für Gebäudetechnik an der FH München erfolgreich abgeschlossen. Nach der Familie steht als Ausgleich zum Job bei Neubauer der Sport ganz oben, etwa Fußball und Tennis spielen mit Freunden im Sommer und Skifahren im Winter.

Zum Unternehmen:

Das Unternehmen Neubauer Ges.m.b.H. wurde 1974 von Stefan Neubauer als Ein-Personen-Installationsbetrieb in der Garage seines Wohnhauses in Eggersdorf gegründet. 1976 wurde das Betriebsgebäude errichtet und laufend erweitert. 2006 stieg sein Sohn Christoph Neubauer in das Unternehmen ein, das dieser 2017 vollständig übernommen hat. Rund 50 Mitarbeiter, davon elf Lehrlinge, werden am Standort beschäftigt. Die Unternehmensschwerpunkte liegen bei Installationsarbeiten rund um Heizung, Lüftung und Sanitär. Der Jahresumsatz liegt bei rund sechs Millionen Euro. www.neubauer-hls.at