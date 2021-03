In Seiersberg entsteht die größte und modernste Spülanlage für Mehrweggeschirr

In Seiersberg-Pirka erfolgte der Spatenstich zu Österreichs größter und modernster Waschanlage für Mehrweggeschirr. „Alles Event“ nennen Hamdi El Manchi und seine Gattin Ingeborg ihr Unternehmen, das mit 2,8 Millionen Einzelteilen, von der Tischdecke bis zum Champagnerglas und von Tischen bis zu Zelten Veranstaltungen wie das Aufsteirern oder den Bauernbundball ausstatten kann. Aber auch Hochzeiten, Vereinsfeste oder Geburtstagsfeiern gehören zur Zielgruppe des Unternehmens, das Ansprechpartner für Feiern von fünf bis 30.000 Personen sein will.

Auf dem 5.800 Quadratmeter großen Grundstück in der Feldkirchnerstraße entsteht ein Wunderwerk der Technik mit grüner Note. Der Strom für Betrieb und E-Fahrzeuge für Zustellung und Abholung kommt größtenteils aus eigener Photovoltaikanlage, das Brauchwasser fließt aufbereitet in den Kreislauf zurück. Die Waschanlage arbeitet leise und wird im Freien nicht zu hören sein.

Herzstück ist eine Anlage, die Besteck für Krankenhäuser und Altenheime in einem Durchgang reinigt und verpackt. Als Service für Gemeinden bietet El Manchi Becher mit dem Gemeindewappen an. „Die Becher werden von der Gemeinde gekauft und bei uns gelagert, Vereine können sich diese ausborgen und zahlen nur die Reinigung“. Derzeit beschäftigt El Manchi 17 Mitarbeiter, bis zur Inbetriebnahme der neuen Anlage im August will er auf 35 Mitarbeiter aufstocken. Gesucht werden LKW-Fahrer, Event-Mitarbeiter sowie Hilfen für Büro und Reparatur. Bewerbungen an Geschäftsführer Markus Knaus bewerbung@alles-event.at.

„Von der Kleidung bis zu Elektrogeräten neigen wir zum Wegwerfen. Wir müssen nachdenken, wie wichtig ein wiederverwertbarer Kreislauf ist“, spricht LR Hans Seitinger die Themen Umwelt und Klima an. Er setzte den ersten Spatenstich gemeinsam mit Bgm. Werner Baumann, GK Werner Koch, PORR-Niederlassungsleiter Peter Schaller und Doris Kraiger/BKS Bank.