Saubermacher Outsourcing, ein Tochter-Unternehmen von Saubermacher, feierte am Freitag 20-jähriges Bestehen. Der Betrieb wurde am 12. März 2001 gegründet, um das Dienstleistungsangebot im Bereich der Abfallwirtschaft zu erweitern. Der zertifizierte Meisterbetrieb bietet Spezialleistungen wie Hallenreinigung, Kaltvernebelungs-Desinfektion, Produktionslogistik oder Lagerbewirtschaftung an und ist derzeit mit rund 600 Mitarbeitern in vier Ländern tätig. Ein weiteres Wachstum im Ausland sowie bei betriebsinternen Logistikservices wird angestrebt.