Mit innovativer 3D-Fototechnologie macht w&p an drei Standorten die moderne Zement- und Betonherstellung mit nur wenigen Mausklicks sichtbar.

GRAZ-UMGEBUNG. Wie sieht es eigentlich hinter den Kulissen eines so großen Unternehmens wie w&p aus? Österreichs Spezialist für Zement und Bindemittel lässt in die Herstellung und alle Abläufe blicken. Ganz bequem und sicher von zu Hause aus (Link dazu: siehe unten).

Ob Brücken, Tunnel oder Fundamente: Die Produkte von w&p sind überall gefragt. Damit Kunden:innen und andere Interessierte einen Einblick in die Produktion bekommen können, legt das Unternehmen im Rahmen der eigenen Digitalisierungsoffensive einen Schritt zu und setzt auf Transparenz nach außen: Am Computer oder per Smartphone können drei verschiedene Standorte besucht werden. Als digitaler Gast erhält man nun auch zu jenen Bereichen Zutritt, die bei regulären Rundgängen aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden dürfen.

Genaue Details erhalten



So kann sowohl am Standort Wietersdorf als auch Peggau und beim Transportbetonwerk in Gratkorn genau hingeschaut werden. Eine innovative 3D-Fototechnologie ermöglicht den virtuellen Rundgang. Auch unterschiedliche Infopoints können "besucht" werden, um detailliertes Wissen zu bekommen, zum Beispiel zum Abbau von Rohstoffen oder zur Funktionsweise des Drehrohrofens. Infos zur Historie und dem Personal gibt es inklusive.

Und hier geht es zum Rundgang (einfach hier klicken).

