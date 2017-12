Aufforderung zur Beteiligungskunst im Kunst-off Space Narrenkastl

Im letzten Bewerbungsdurchlauf des Kunst off-space Narrenkastl in Frohnleiten wurden die Ausstellungen bereits für die nächsten 2 Jahre vorgeplant. Das Jahr 2018 wird international und bunt.

Den Start macht der Oberndorfer Künstler Thomas Stadler (*1962) zusammen mit Stephanie Helene Prähauser (*1983) - sie rufen zu einem partizipatorischen Projekt auf, jede/r ist eingeladen teilzunehmen.

"Glück ist, was ich drin sehe,das kleine Möchtegernunserer unkontrolliertenBegehrlichkeiten.Glück istwas für dichdrinn ist.Schauschauwas glänzt denn da für michim Fensterzum Schicksal"Kunst ist interpretationsoffen - Dieundaus Oberndorf bei Salzburg werden pünktlich zum Neuen JahrDie BetrachterInnen sind mittels Handyfotos und der Verwendung einer Internet-Cloud zurder Interpretation der Objekte aufgefordert - mehr Infos in der Ausstellung in Frohnleiten a