Am Samstag, dem 13. Mai, ab 8 Uhr geht es in Wünschendorf mit dem Bubble-Soccer-Turnier los. Aber schon jetzt können sich Vereine oder Firmen für das Bubble-Soccer-Turnier via E-Mail an bubblesoccer@sportrunde.at anmelden. Nennschluss: 9. Mai; Nenngeld: 75 Euro. Fünf Spieler sind in einem Team, die Teilnahme ist ab 16 Jahren erlaubt.