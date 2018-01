Castle Ranch - Schloss Dornhofen

30.01.2018, 17:48 Uhr

Schlösser und Pferde sind in der Geschichte untrennbar miteinander verbunden.Dennoch war der historische Stall und Pferdebestand in den letzten Jahren im Vergleich zur gesamten Anlage eher bescheiden gehalten.Während die Großeltern Strahl bislang auf Rinder- und Geflügelhaltung setzten, gehört Lisas & Willis Leidenschaft den Pferden.Gemeinsam mit ihren Kindern haben sie sich hier einen Traum verwirklicht.Die Schlossanlage und die Landwirtschaft befindet sich seit der dritten Generation im Besitz der Familie Strahl.Im Sommer 2015 sind Lisa & Willi mit ihren Söhnen eingezogen und sind seitdem bemüht, dem großen Anwesen Schritt für Schritt neuen Glanz und erfrischendes Leben einzuhauchen.Die Reitanlage wurde Ende 2017 mit der Fertigstellung der Reithalle- und des Trainingsplatzes vervollständigt.Im Vorjahr wurden die Stallungen entsprechend der neuesten Richtlinien renoviert und umgebaut. Seit 2015 wird bei der Neugestaltung der Anlage viel Wert auf eine optimale Haltung der Tiere gemäß neuester Verordnungen und Richtlinien gelegt.

Mit 2018 bekommt das Kulturjuwel auf Grund des Pächterwechsels eine neue Ausrichtung.Anbei kurz zusammengefasst die wichtigsten historischen Eckdaten rund um's Schloss Dornhofen:Renaissancebau aus dem Anfang des 17. Jahrhundertseinstöckiges Hauptgebäude mit Uhr- und Glockentürmchenvon Meierhof und Wirtschaftsgebäuden in Hufeisenform umgebenzahlreiche wechselnde Besitzer & spannende historischen Hintergründe - mehr Infos finden Sie hier1972 erwarben Anton und Stefanie Strahl das Schloss zur landwirtschaftlichen Nutzungdie Gebäude wurden sukzessive renoviert, sodass zum Glück viele Teile des Schlosses gerettet werden konntenHeute erstrahlt das Schloss mit seinem Schlossgarten, dem Arkadenhof, der barocken Schlosskapelle sowie seinem Rittersaal mit offenen Kamin und weiteren Räumlichkeiten in neuem Glanze und dient als modernes Kultur- & Veranstaltungszentrum.Die angrenzende Landwirtschaft wurde in den letzten Jahren reaktiviert und zu einer großzügigen Trainings- und Reitanlage ausgebaut.