Der Maibaum fällt jetzt in Gratwein

In Gratwein geht es jetzt dem Maibaum an den Kragen. Mit Herbstbeginn hat das Frühlingssymbol ausgedient und wird am 1. Oktober um 10 Uhr am Gratweiner Hauptplatz vom Kameradschaftsbund umgeschnitten und versteigert. ÖKB-Obmann Martin Leitner lädt dabei zu kulinarischen Schmankerln und zur Pflege der guten alten Dorfgemeinschaft.