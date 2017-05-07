VIELBEACHTETE THEATERAUFFÜHRUNG IN ENGLISCHER SPRACHE.NMS-FROHNLEITEN SCHULKLASSEN.AUF DER THEATERBÜHNE IM VOLKSHAUS FROHNLEITEN.DIE ELTERN STRAHLTEN WAS FÜR EIN ERFOLG.ES WAREN 400 PERSONEN ANWESEND.ORGANISIERT WURDE ES VON NMS-FROHNLEITEN,THEATER VOM FEINSTEN.DA KONNTE KEINER SITZEN BLEIBEN,DIE BEGEISTERUNG WAR SEHR GROSS.DA WAREN ALLE GUT DRAUF. OB ALT ODER JUNG,HUT AB DIE GESAMTE ORGANISATION WAR PERFEKT DURCHDACHT.AM ENDE GAB ES VIEL APPLAUS,FÜR DIE SCHÜLER UND LEHERER VON DER NMS-FROHNLEITEN.MITWIRKENDE: SAXOPHONENSEMBLER DER MUSIKSCHULE,LDG.MAG WALTER LATZKO UND SCHULBAND LTG.MIRIAN AHRER.MAG.EWALD PRÜGGER,REGIE:LYNN AMMERER-FORD.BÜHNENBILD PETER ANGERER WKG GRUPPE LTG.DER SPRACHGRUPPE: SIGRID STRANNER.
07.05.2017, 14:15 Uhr
ENGLISH THEARE DAS STÜCK IT´SALL IN A WORD
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