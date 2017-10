Künstlermönch stellt in Kalsdorf aus

Der Kulturkeller Kalsdorf zeigt die Fotokokunst des Priors von Stift Rein, Pater Martin (Clemens) Höfler. Die Fotografien des Künstlermönchs sind von außergewöhnlicher Strahlkraft. Bei den Aufnahmen „Herbst im Fokus“ scheint die Zeit still zu stehen, um Bruchteile der Ewigkeit erahnen zu lassen. „Fotografie stellt einen zeitlichen Augenblick dar. Ich versuche, die Bilder dieser Zeit zu entheben, um einen zeitlosen Eindruck zu bekommen“, sagt Höfler, der vor seinem Eintritt in das Kloster als Berufsfotograf arbeitete und sich als Künstler einen Namen machte.

Die Vernissage zu „Herbst im Fokus“ findet am Freitag, 13. Oktober um 18:00 Uhr im Kulturkeller Kalsdorf statt, der Eintritt ist frei. Die Ausstellung ist auch am 14. Oktober von 10:00 – 16:00 Uhr und am 15. Oktober von 10:00 – 13:00 Uhr geöffnet