Mitmachen bei den Foto-Film-Videotagen Frohnleiten

26.07.2017, 19:16 Uhr

Wir organisieren amim Volkshaus Frohnleiten. Der Sinn des Einsatzes ist, unbekannten Foto-Künstlern die Möglichkeit zu bieten, ihre Werke in größerem Rahmen zu zeigen. Dazu werden eine Vielfalt fotografischer Aufnahme- und Abspielapparate, fotografischer Werke unterschiedlichster Künstler und Genres, alte und neue Filme und Videos gezeigt.

Die Organisation hat Regionauten aus ganz Österreich eingeladen, Ihre schönsten Fotos bei uns auszustellen. Aus den Bundesländern Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Steiermark, Burgenland und Wien werden Regionauten mit ihren schönsten Fotos dabei sein. Ob Niederösterreich teilnimmt, ist noch ungewiss. Die Landesgeschäftsstellen der Woche und der BZ bezahlen die Teilnahmekosten. Alle Regionauten können gratis an unserem Event teilnehmen. Wenn in einem Bundesland die Landesgeschäftsstelle nicht dabei ist, können die Regionauten trotzdem bei uns mitmachen. Sie müssen nur einen Teil der Ausstellungsfläche selber anmieten (€ 6.--).Einfach Anmeldung zur Teilnahme mailen an: frohnleitnerkunsttage@outlook.com, dann bekommst du die Unterlagen zur Teilnahme. Bis 23. August 2017 24.00: Uhr muß man sich entscheiden, ob man mitmachen will.Die weitere Bearbeitung wird durch die Organisation erledigt: Maximal 4 Fotos per Regionaut können eingeschickt werden. Der Auftrag an uns ist erteilt, wenn 1 bis 4 Fotos gesondert per Mail, an frohnleitnerkunsttage@outlook.com geschickt worden sind. Es können Fotos in schwarz/weiß oder in Farben eingereicht werden. Die Themen sind: Tiere allgemein, Landschaften, Architektur oder Skurriles. Fotos, in denen noch lebende Menschen erkennbar abgebildet sind, sind für die Ausstellung nicht geeignet. Die Organisation sorgt für die ausstellungsgerechte Bearbeitung und Montage. Wenn sich zu viele Teilnehmer melden und dadurch zu viele Fotos angeliefert werden, entscheidet eine unabhängige Jury anonym, welche Bilder in der Ausstellung gezeigt werden.Parallel zur Ausstellung wird am Samstag den 23. 09. 2017 ein großes Regionautentreffen aus ganz Österreich stattfinden. Es kann ein großes Fest werden, wenn man Regionauten aus den anderen Bundesländern kennenlernt. Teilnehmer erhalten ermäßigten Eintritt in der Ausstellung. Wenn du mitmachen willst, melde dich bitte an unterot-windisch@hotmail.com. Du kommst doch auch?namens derFrohnleitner Kunsttage,Regionaut und GastherrOtto Windisch