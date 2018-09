Moorleichen bringen neues Licht auf die Geschichte der Eisenzeit

20.09.2018, 18:06 Uhr

Aus ihrem körperlichen Zustand konnten die Forscher schließen, dass es hochgestellte Personen wie Häuptlinge oder Könige oder Adelige waren, die in ihren besten Jahren einem rituellen Mord zum Opfer fielen. Sie mussten keine anstrengenden körperlichen Arbeiten verrichten. Diese Tatsache verriet der gute Erhaltungszustand ihrer Hände ohne altersbedingte Krankheiten.Forscher in Dänemark fanden auch durch eine Isotopenanalyse des Elements Strontium in den Haaren heraus, dass die Moorleichen vor ihrem Tod eine lange Reise zurückgelegt hatten – von Dänemark bis Deutschland, Frankreich und Irland. Strontium kommt an unterschiedlichen Orten in unterschiedlichen Ausprägungen (Isotopen) vor.Anders als bisher bekannt, lebten die Menschen der Eisenzeit nicht immer im gleichen Bereich, sondern manche Fernhändler legten sogar viele hunderte Kilometer zurück und betrieben Handel über große Entfernungen. Eine Moorleiche aus Irland hatte ein Harz als Gel im Haar, das aus den Pyrenäen stammte. Also gab es sogar einen Fernhandel von den Pyrenäen bis nach Irland!Quelle: Fernsehbericht auf Servus TV